Также в аварии пострадали пять человек, среди них есть несовершеннолетние

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще пять пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе М-4 в Миллеровском районе Ростовской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"Водитель 1979 г. р., управляя автомобилем Kia Rio, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Лада Веста", под управлением водителя 1983 г. р. Затем, продолжив движение по инерции, водитель Kia Rio допустил столкновение со встречным автомобилем Geely Atlas, за рулем которого находился водитель 1990 г. р. Погибли водитель и пассажир автомобиля Kia Rio. Травмы получили водитель автомобиля Geely Atlas 1990 года рождения и его пассажиры 1975 года рождения, в том числе двое несовершеннолетних - 2016 и 2020 годов рождения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что авария произошла ночью примерно на 870-м км трассы М-4 "Дон". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области, чтобы установить все обстоятельства ДТП.