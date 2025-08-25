Он получит 100 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры взыскал с администрации Нижневартовска 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу 11-летнего ребенка, пострадавшего от нападения бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту нападения бродячей собаки на 11-летнего мальчика. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскано 100 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, ранее на территории города Нижневартовска на 11-летнего мальчика напала беспризорная собака. В результате ребенок получил травмы.