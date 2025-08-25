Во Вьетнаме закрыли аэропорты в центре страны из-за шторма "Кадзики"

Всем находящимся в акватории центральной части страны промысловым судам предписано вернуться в порты, также приостановлены все программы морского туризма

ХАНОЙ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Вьетнама предпринимают экстренные меры в связи с приближением со стороны Китая к побережью центральной части страны тропического шторма "Кадзики", обозначенного здесь как тайфун №5. В частности, ограничена деятельности аэропортов и запрещен выход в море промысловых судов, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

По его данным, всем находящимся в акватории центральной части страны промысловым судам предписано вернуться в порты, также приостановлены все программы морского туризма. Управление гражданской авиации Вьетнама распорядилось временно прекратить прием и отправку воздушных судов в двух аэропортах центрального Вьетнама, которые находятся в районах, расположенных непосредственно в зоне влияния тайфуна №5.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится примерно в 120 км к востоку от провинции Нгеан, в 100 км к востоку от провинции Хатинь и в 130 км к востоку от провинции Куангчи. В этих районах наблюдаются высокие волны и сильный ветер скоростью от 134 км/ч с порывами до 166 км/ч. Власти центральных провинций призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома.

Премьер-министр Фам Минь Чинь издал экстренное указание министерствам, ведомствам и местным органам власти сосредоточить усилия на срочных мерах реагирования на "Кадзики". Чрезвычайным службам поручено подготовить планы эвакуации населения в районах с высоким риском воздействия тайфуна.