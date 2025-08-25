Мирный житель получил осколочные ранения при обстреле Шебекина

БЕЛГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - проинформировал глава региона.

По его словам, в результате попадания боеприпаса повреждены стена и остекление многоквартирного дома. Кроме того, различные повреждения зафиксированы у трех автомобилей. "Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.