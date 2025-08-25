В Екатеринбурге признали мужа и жену виновными в незаконном получении пособий

Мужчине назначили год принудительных работ, а женщине - один год лишения свободы после достижения ее ребенком 14-летнего возраста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными мужа и жену по делу о мошенничестве при получении пособий на несуществующего ребенка на сумму более 900 тыс. рублей. Суд назначил мужчине год принудительных работ, а женщине - один год лишения свободы после достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщили в региональной прокуратуре.

"Мужчина <…> и женщина <…> признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). <…> Верх-Исетский районный суд назначил обоим наказание в виде года лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил мужчине наказание на год принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ суд женщине наказание в виде реального лишения свободы отсрочил до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В 2016 году муж и жена совершили мошенничество при получении социальных выплат. Женщина предоставила свой паспорт неизвестному для получения свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка. После этого она передала свидетельство мужу, который отправил его в уполномоченные органы для незаконного получения пособия. Осужденные полностью признали свою вину.