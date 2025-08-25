Мощность СВУ составила 1 кг в тротиловом эквиваленте

ТАСС, 25 августа. ФСБ показала кадры допроса жительницы Волгоградской области, принесшей в УФСБ по Крыму и Севастополю икону со взрывчаткой.

Она прибыла в республику по указанию украинского куратора, там забрала у курьера православную икону, в которую вмонтировали самодельное взрывное устройство (СВУ), и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ. Мощность СВУ составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и срабатывающий при поступлении кодового сигнала механизм.

В мае представитель СБУ сообщил женщине о том, что украинец, включенный в список террористов, взял на ее имя в кредит деньги и перевел на нужды ВСУ. Чтобы избежать ответственности, женщина под залог квартиры оформила кредиты на сумму более чем 3 млн рублей. Она перевела их преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Женщину арестовали на два месяца.