Изъято 25 кг наркотика и свыше 3,5 тонн прекурсоров

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Деятельность нарколаборатории по незаконному производству мефедрона пресечена в Кузбассе, изъято 25 кг наркотика и свыше 3,5 тонн прекурсоров, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

"УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, причастной к организации серийного производства синтетических наркотических средств в особо крупном размере, в целях их последующего сбыта на территории Сибирского федерального округа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий непосредственно в момент синтеза наркотического средства задержаны жители Южно-Кузбасской агломерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в помещении нарколаборатории изъято около 25 кг мефедрона, а также свыше 3,5 тонн прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства наркотиков. Двое жителей задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств).