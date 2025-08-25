Мошенники не поставили деталей для эскалаторов строящихся станций метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о хищении 2 млн рублей на поставке деталей эскалатора для строящихся станций метрополитена. Об этом сообщили в прокуратуре города.

"Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку исполнения федерального законодательства. Установлено, что должностные лица из числа работников ООО "Д-Текс", привлеченного АО "Метрострой Северной столицы" в качестве контрагента по контракту на поставку алюминиевого профиля для изготовления балюстрады эскалатора, не приступив к исполнению обязательств, похитили более 2 млн рублей, выделенных в качестве аванса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).