Мужчине также назначен штраф в размере 600 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина признан виновным в даче взятки сотруднику ФСБ за прекращение проверок по пособничеству в организации незаконной миграции в Екатеринбурге, злоумышленник получил четыре года колонии и 600 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

"В Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу Давлатова М. Р., осужденного Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК России). <…> Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, оспаривая виновность Давлатова М. Р. в даче взятки. <…> Судебная коллегия оставила в силе наказание для Давлатова М. Р. в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере пятикратной суммы взятки - 600 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина 2000 года рождения днем 23 октября 2024 года передал сотруднику управления ФСБ 120 тыс. рублей взятки за прекращение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий по факту пособничества в организации незаконной миграции, оформления и продажи фиктивных миграционных документов. Однако оперативник отказался принять деньги, сообщив информацию в правоохранительные органы.