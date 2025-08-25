Еще двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек, двое получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Сальдо, пострадавшие доставлены в Алешкинскую больницу.

"В Раденске повреждены два жилых дома. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела произошло отключение электроснабжения. Без электроснабжения остаются четыре населенных пункта Алешкинского МО (муниципального округа - прим. ТАСС)", - добавил он.