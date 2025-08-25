В подпольном цехе в деревне Илейкино изъято около 25 паллет готовой поддельной продукции

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактного моторного масла пресекли в деревне Илейкино Владимирской области, изъято около 25 паллет готовой поддельной продукции. На предприятии трудилось более 10 человек, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во Владимирской области мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками региональных УМВД России и УФСБ России пресекли незаконное изготовление и сбыт контрафактных моторных масел", - написала она.

Предварительно установлено, что в деревне Илейкино Владимирской области злоумышленники организовали полный цикл производства моторного масла и разливали его в фирменные канистры известных мировых производителей. На предприятии трудилось более 10 человек. "В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в апреле 2024 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ, полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков обнаружены производственные линии, более 25 паллет готовой продукции, свыше 2 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила Волк.

Предполагаемому организатору и четверым его сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.