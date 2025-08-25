Огонь распространился в Напа Вэлли почти на 2,8 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Лесные пожары добрались до самого известного в США винодельческого региона, расположенного в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал АВС.

Пожары охватили Напа Вэлли (Долина Напа) 21 августа, их площадь оценивается уже почти в 2,8 тыс. га. Стремительному распространению огня способствует жаркая и сухая погода, установившаяся в августе в западной части Соединенных Штатов. В тушении огня задействована авиация.

В регионе объявлена частичная эвакуация населения. О пострадавших не сообщается.

Напа Вэлли известна своими высококачественными винами с XIX века.