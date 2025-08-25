Ущерб от его деятельности только за 2024 год превышает 11 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики Областной клинической больницы №3 задержали в Челябинске сотрудники управления ФСБ России по региону. Он стал фигурантом по уголовному делу о махинациях, по которому ущерб только за 2024 год превышает 11 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлены противоправные действия руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ "Областная клиническая больница №3", учредителем которой является Министерство здравоохранения Челябинской области. Фигурант задержан", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что, по версии следствия, должностное лицо, выполняя свои обязанности, с 2022 года по настоящее время действовало в интересах коммерческой организации. Медик обеспечил беспрепятственное заключение контрактов в рамках конкурсных процедур на оказание услуг, исключив участие конкурентов. Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Челябинской области, превысил 11 млн рублей только за 2024 год.

В управлении отметили, что на основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области добавили, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщили, что фигурант являлся членом аукционной комиссии. Договоры заключались на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ "ОКБ № 3" и подконтрольной ему организацией. Услуги дублировали своим содержанием те, которые оказывал консультационный центр.