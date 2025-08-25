Мужчина и женщина погибли в Кинельском районе из-за падения с большой высоты, когда оборвался стальной канат на зиплайне

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после гибели двух человек во время катания на зиплайне в Кинельском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В Кинеле возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна (спуска по стальному канату) в Кинельском районе Самарской области. Во время спуска канат оборвался, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, а женщина умерла в тот же день в больнице.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, виновных в гибели людей.