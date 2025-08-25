Грузовая "Газель", которую использовали для перевозки продукции, конфисковали в доход государства

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. В Саратове шесть жителей осуждены по делу о производстве контрафактного алкоголя. Из оборота были изъяты более 56 тыс. бутылок с алкоголем и 12 тыс. л спиртосодержащей жидкости, сообщила прокуратура Саратовской области.

Речь идет о шести гражданах в возрасте от 30 до 48 лет.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил пятерых виновных к наказанию от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет каждому, а 33-летнему виновному в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, двум фигурантам назначены штрафы в размере 200 тыс. и 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Фигурантов признали виновными по п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции), п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции). Грузовая "Газель", предназначенная для перевозки алкоголя, была конфискована в доход государства.

Как установил суд, в 2024 году злоумышленники без соответствующей лицензии покупали спиртосодержащую жидкость и перевозили ее в арендуемый склад. Из сырья они изготавливали спиртосодержащую и алкогольную продукцию, после чего сбывали ее на территории региона.

Правоохранители пресекли деятельность подозреваемых в ноябре 2024 года. "Из незаконного оборота изъяты более 56 тыс. бутылок с алкоголем и 12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью свыше 25 млн рублей", - добавили в прокуратуре.