Вблизи Анадыря на танкере произошел взрыв

Один член экипажа и капитан танкера получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в больницу

АНАДЫРЬ, 25 августа. /ТАСС/. Неподалеку от Анадыря на Чукотке на малом танкере "Онемен" произошел взрыв паров горючей жидкости - без последующего горения. Два человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Анадырского морского порта.

Как говорится в сообщении, "25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт", в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Член экипажа и капитан получили травмы. Они были авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в города Анадырь.

Уточняется, что герметичность судна нарушена не была, разлива топлива не произошло. В данный момент танкер буксируется в порт Анадыря, добавили в пресс-службе.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

О начале проверки сообщили также в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

