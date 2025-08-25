Сам нарушитель пояснил, что вез золотые украшения в качестве подарков для друзей, а таможенных правил не знает

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 4 млн рублей в багаже пассажира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 4,2 млн рублей у иностранца, прибывшего из Урумчи (КНР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили на зеленом коридоре для выборочного контроля. При сканировании багажа 40-летнего гражданина инспектор увидел посторонние вложения. Оказалось, в чемодане среди личных вещей, а также в металлической шкатулке находятся кольца, серьги, браслет и кулон. Сам нарушитель пояснил, что вез золотые украшения в качестве подарков для друзей, а таможенных правил не знает.

"Экспертиза подтвердила, что драгоценности выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами, ониксом и гранатом", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.