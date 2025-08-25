Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Москве отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который год назад выбросил из окна квартиры 16-го этажа свою жену и годовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы в отношении 39-летнего жителя столицы применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). По данным прокуратуры, утром 25 августа прошлого года мужчина, находясь в квартире жилого дома на Красноказарменной улице, выбросил из окна с высоты 16-го этажа своего малолетнего сына и жену. Женщина 1988 года рождения и ребенок 2023 года рождения погибли на месте. "Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - отметили в пресс-службе.