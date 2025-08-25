В Самарской области после урагана ввели режим повышенной готовности

Он действует на территории Хворостянского района

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории Хворостянского района Самарской области после урагана. Повреждены кровли многоквартирных домов и социально значимых учреждений, сообщает прокуратура региона.

"В минувшее воскресенье на территории Хворостянского района области прошел ураган, в результате которого были повреждены объекты инфраструктуры. Постановлением администрации муниципального района Хворостянский Самарской области введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Прокуратура координирует действия местных властей, которые определили меры по устранению последствий урагана и предотвращению чрезвычайной ситуации. Специалисты администрации рассчитывают затраты, которые потребуются на аварийное восстановление поврежденных кровель многоквартирных домов и социально значимой инфраструктуры.