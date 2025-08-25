На юге КНР из-за тайфуна пострадали более 100 тыс. человек

Свыше 7 тыс. домохозяйств были отрезаны от системы водоснабжения

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек пострадали в результате тайфуна в южной провинции Китая Хайнань, информации о погибших нет. Об этом говорится в заявлении регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно предварительной статистике, в провинции Хайнань пострадало в общей сложности 102,5 тыс. человек, по состоянию на 09:00 (04.00 по Мск) 25 -го августа, информации о погибших нет", - приводит текст заявления газета "Гуанмин жибао".

Согласно поступившей информации, в результате стихии более 7 тыс. домохозяйств были отрезаны от системы водоснабжения, из них в 5 тыс. подача воды не была возобновлена. Местные власти мобилизовали более 10 тыс. сотрудников экстренных служб для противодействия стихии.

Ранее сообщалось, что порядка 600 российских граждан не могут вылететь из китайского города Санья (южная провинция Хайнань) из-за тайфуна, все они были расселены по гостиницам и ожидают открытия аэропорта. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в китайский курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.

Метеорологическое управление провинции Хайнань 25 августа понизило уровень опасности тропического шторма "Кадзики" с первого (наивысшего) до третьего. Тайфун ранее прошел около южного побережья острова Хайнань, где расположен популярный среди российских туристов курортный город Санья. Сейчас тропический циклон уже отдаляется от провинции в сторону северной части Вьетнама.