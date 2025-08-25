Против осужденного началось новое разбирательство по статье о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа объявил перерыв до 14 октября в рассмотрении дела гражданина США Роберта Гилмана, в отношении которого началось новое разбирательство по статье о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Перерыв. Следующее судебное заседание - 14 октября 2025 года", - сказала судья.

Центральный районный суд Воронежа начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана. Как сообщили ТАСС в аппарате суда, он обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

24 апреля этого года Воронежский областной суд на один год - до восьми лет одного месяца - увеличил срок гражданину США Роберту Гилману, осужденному за несколько насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и системы исполнения наказаний. Центральный районный суд 7 октября 2024 года приговорил Гилмана к семи годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и оштрафовал его на 300 тыс. рублей.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. В отношении Гилмана возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили ему четыре с половиной года колонии общего режима. 30 мая 2023 года Воронежский областной суд смягчил приговор с 4,5 года до 3,5 года.

Новое уголовное дело в отношении Гилмана было возбуждено по трем эпизодам ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и по одному эпизоду ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Отбывая наказание в ИК-2 УФСИН, Гилман не соглашался с требованиями по соблюдению распорядка дня, применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя. Вновь применил физическое насилие, на этот раз в отношении инспектора, в СИЗО, куда его перевели для расследования нового дела.