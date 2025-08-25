Василий Графский будет содержаться под стражей до 6 октября

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Саратовский областной суд оставил в силе арест Василия Графского, подозреваемого в пособничестве в совершении теракта, а также незаконном сбыте взрывчатки. Об этом ТАСС сообщили суде.

Речь идет о деле о причастности к убийству замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Мужчина стал фигурантом по ч. 3 ст 205.1 УК РФ (пособничество акту терроризма) и ч. 6 ст 222.1 (незаконный сбыт взрывчатки).

"Останется под стражей до 6 октября", - сообщили в суде. По информации на сайте облсуда, фигурант находится в СИЗО № 1.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб генерал-лейтенант Москалик.

Генерал Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день. Им оказался имеющий вид на жительство на Украине и завербованный СБУ Игнат Кузин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он полностью признал вину и сообщил, что за совершение теракта ему обещали заплатить $18 тыс. Сейчас Кузин содержится под стражей.