Число жертв наводнений и оползней за два месяца на севере Индии превысило 300

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Более 300 человек погибли за два месяца в результате наводнений и оползней в северном индийском штате Химачал Прадеш. Об этом сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями штата.

"Общее число погибших из-за муссонов достигло 303, включая 155 погибших в результате инцидентов, связанных с дождями, таких как оползни, внезапные паводки и ливни, и остальных погибших в дорожно-транспортных происшествиях", - отметили в управлении.

Сильные муссонные дожди нанесли масштабный ущерб инфраструктуре и нарушили работу основных служб по всему штату. По словам официальных лиц, ливни, вызывающие оползни и селевые потоки, продолжают затруднять восстановительные работы. Власти привлекают как государственные, так и местные ресурсы для расчистки завалов и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Власти призвали жителей, особенно в уязвимых холмистых районах, сохранять бдительность и избегать ненужных поездок, поскольку в нескольких округах продолжаются кратковременные дожди.

Сезон дождей в штате Химачал-Прадеш длится с конца июня до сентября. За это время там выпадает большая часть годовой нормы осадков.