В Подмосковье к 19 годам колонии приговорили колумбийца за контрабанду наркотиков

Также обвиняемому назначили штраф в размере 900 тыс. рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы гражданина Колумбии, обвиняемого в контрабанде крупной партии наркотиков из Колумбии и Парагвая. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто. <...> Обвинение по уголовному делу поддержано представителем Генпрокуратуры России. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Карлоса Муньоса виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Иностранец признан виновным по ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой) и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой).

Установлено, что Карлос Муньос как руководитель организованной группы в июле 2016 года незаконно переслал воздушным транспортом из Колумбии в Россию более 2,3 кг кокаина, обнаруженного правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево. В том же месяце аналогичным способом было доставлено около килограмма кокаина из Парагвая в Россию. Партию обнаружили в аэропорту Внуково. Кроме того, с 2017 года Карлос Муньос находился в розыске. После установления его местонахождения на территории Колумбии в мае 2024 года был удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче злоумышленника. В декабре 2024 Карлоса Муньоса экстрадировали в Россию.