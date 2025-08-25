Площадь загрязнения составила 12 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Челябинске возбудили уголовное дело по факту произошедшего в середине августа загрязнения участка реки Миасс нефтепродуктами на площади порядка 12 тыс. кв. м, следует из материалов, опубликованных Министерством экологии Челябинской области.

"Вся информация незамедлительно была направлена в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В данный момент по постановлению Челябинской природоохранной прокуратуры УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение рек). Ситуация находится на контроле Министерства экологии Челябинской области при тесном взаимодействии со всеми специализированными службами и ведомствами", - говорится в материалах.

По информации пресс-службы, специалисты министерства экологии региона совместно с сотрудниками полиции, прокуратуры Челябинской области, региональной природоохранной прокуратуры и при участии МКУ "Эвис" выяснили, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов была сделана незаконная врезка в ливневую канализацию, попадающую в русло реки Игуменка. Именно через этот водоем нефтепродукты и попали в реку Миасс. При тщательном обследовании территории в ливневой канализации зафиксирован слой нефтепродуктов толщиной 1-5 см.

Со ссылкой на официальный Telegram-канал руководителя Росприроднадзора - Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой 14 августа сообщалось, что Росприроднадзор в Челябинске начал проверку по факту обнаружения нефтяного пятна площадью свыше 12 тыс. кв. м на реке Миасс. Пятно обнаружили у Ленинградского моста. По информации местных властей были организованы работы по устранению последствий.

Река Миасс - самый крупный приток реки Исеть. Ее длина составляет 658 км. Река протекает по территории Башкирии, Челябинской и Курганской областей.