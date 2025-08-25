В областном военкомате подтвердили факт стрельбы на улице

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый случай применения оружия сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в общественном месте произошел на Украине. В местных соцсетях появилось видео, на котором слышен звук выстрела и видно убегающего мужчину. Утверждалось, что инцидент произошел 24 августа в Днепре (ранее Днепропетровск).

В областном военкомате подтвердили факт стрельбы на улице. При этом в сообщении на странице ТЦК в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) утверждается, что при проверке сотрудниками военкомата документов мужчина сам якобы "начал агрессивно себя вести и напал" на них, а выстрел был произведен в воздух и холостым патроном.

В ТЦК заявили, что на улице работала "группа оповещения", состоящая из сотрудников ТЦК и полиции. Мужчина, у которого при себе не оказалось военно-учетных документов, сбежал, добавили в военкомате.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Несмотря на то, что власти с тех пор ужесточили правила призыва, лишив прав на отсрочки и бронь часть категорий военнообязанных, а также снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, украинская армия испытывает сильный дефицит личного состава.

В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. ТЦК активизируют рейды в общественных местах, буквально выхватывая мужчин на улицах и заталкивая их в свои микроавтобусы, при этом часто избивают задержанных. В обществе для этого уже появился термин "бусификация". Сами военнообязанные нередко вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.