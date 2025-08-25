Мужчина полностью признал вину

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено 20-летнему жителю Москвы, который выложил в соцсети видео с информацией об унижении жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 2005 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 5 августа молодой человек, зная о популярности одной из соцсетей, разместил видео, которое содержит информацию об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны. Обвиняемый задержан, он полностью признал вину.

Следствие будет ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения.