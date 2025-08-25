В Адыгее горят сухая растительность и камыш на площади 200 кв. м

Угроза жилым строениям и объектам инфраструктуры отсутствует

МАЙКОП, 25 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание сухой растительности и камыша в ауле Новая Адыгея на площади 200 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ауле Новая Адыгея. Незамедлительно на место вызова были направлены дежурные караулы Тахтамукайского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии наблюдалось открытое горение сухой растительности и камыша. Ориентировочно площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Угрозы жилым строениям и объектам инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе.