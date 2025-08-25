Среди пострадавших есть двое детей

КИРОВ, 25 августа. /ТАСС/. Отравление парами хлора произошло в термально-оздоровительном комплексе в Кирове, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Сегодня, по предварительным данным, в помещении термально-оздоровительного комплекса в Кирове зафиксирован факт отравления граждан парами хлора. Обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Позднее в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону сообщили, что, по предварительным данным, с признаками отравления парами хлора госпитализировали в том числе двоих детей 2014 года рождения.

Правоохранительные органы и сотрудники регионального Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия. Ход проверки взят прокуратурой Кировской области на контроль. По данному факту следственные органы СК России по Кировской области организовали процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В новость были внесены изменения (17:58 мск) - добавлена информация о пострадавших.