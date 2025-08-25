Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 октября

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Казани заключил под стражу бывшего руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Татарстане Рушанию Бильгильдееву по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокураторы республики.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 октября, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура Советского района Казани провела проверку в отношении жительницы Казани Александры Прониной. В результате проверки стало известно, что с декабря 2023 года по август 2024 года Пронина передала через посредников 4,5 млн рублей за решение вопросов в органах опеки, возбуждение уголовного дела против бывшего мужа и благоприятный исход гражданского спора в суде. В итоге часть денежных средств оказалась в руках Бильгильдеевой. По результатам проверки следователи возбудили в отношении Прониной уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По делу были установлены два посредника в передаче взятки. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Советского района Казани.

Ранее в отношении Бильгильдеевой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое сейчас рассматривается в Вахитовском суде Казани. По версии следствия, в 2012-2016 годы Бильгильдеева, будучи руководителем ряда компаний, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведению к ним инженерных коммуникаций, похитила у 133 граждан денежные средства на сумму 37,5 млн рублей.