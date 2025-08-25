Журналистку Монгайт заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Ее заключили под стражу сроком на два месяца

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналистке Анне Монгайт (признана иноагентом в РФ) по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Монгайт Анны Викторовны, обвиняемой по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца", - сказали в суде.

Срок будет исчисляться с момента фактического задержания Монгайт (признана иноагентом в РФ) на территории России либо ее передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Монгайт - российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь"(признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ).