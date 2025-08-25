На Украине продали сотни тонн сельхозкультур из Чернобыльской зоны отчуждения

Предприниматели использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе на хлебокомбинаты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинские правоохранители разоблачили преступную группу, продававшую сельскохозяйственные культуры, выращенные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины на своем сайте.

"В Житомирской области разоблачена схема незаконного использования радиоактивно загрязненных земель Чернобыльской зоны отчуждения. Установлено, что в 2021 году председатель сельсовета в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1 790 гектаров земель в зоне радиоактивного загрязнения. Фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур, их сбора и продажи, в том числе на хлебокомбинаты. Эксперты оценили нанесенный ущерб в 2021 году более чем в 4,9 млн гривен (около $120 тыс.)", - говорится в сообщении.

Позднее "директор одного из обществ создал организованную группу, в которую привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов". "На самовольно занятых участках зоны отчуждения подозреваемые вырастили 365 тонн подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн гривен (около $160 тыс.), которые затем вывезли за пределы зоны и реализовали на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Участникам преступных схем предъявлены обвинения в нарушении требований режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем. Решается вопрос об аресте фигурантов дела.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Впоследствии над аварийным блоком АЭС был сооружен объект "Укрытие", который в 2016 году закрыли еще одним защитным сооружением. В том же году на территории зоны отчуждения создали Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований. Площадь заповедника - почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.