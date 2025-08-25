Один из автомобилей после столкновения загорелся

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на 17-м км автодороги "Обход г. Переславль-Залесский" в Ярославской области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"По уточненным данным, в результате столкновения автомобиля Skoda и грузового автомобиля DAF с полуприцепом погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира легкого транспортного средства. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным полиции, один из автомобилей после столкновения загорелся.