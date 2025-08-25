В Дагестане в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Два транспортных средства столкнулись в Карабудахкентском районе Дагестана. В результате автоаварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с манипулятором марки Hyundai.

"В результате ДТП водитель Lada и его пассажир, 35-летняя жительница Владимирской области, скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Еще двое пассажиров, жители Владимирской области в возрасте 11 и 37 лет госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

По факту происшествия будет принято процессуальное решение.