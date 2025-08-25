Пострадавший при урагане в Тольятти подросток находится в тяжелом состоянии

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, четырех человек госпитализировали

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/.Среди пострадавших в результате падения деревьев от ураганного ветра в Тольятти один несовершеннолетний. Он находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Так, четверо взрослых пострадали в Комсомольском районе и один несовершеннолетний в Центральном. "[У него] открытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое", - сказал собеседник.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, четыре человека доставлены в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2, еще одну женщину после проведенного медобследования направили на амбулаторное лечение.

Всего в результате порывистого ветра произошло повреждение кровли двух частных жилых домов в Сызрани и падение 24 деревьев, в том числе в Тольятти.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).