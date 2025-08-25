Самолет при посадке со сложившимся шасси получил повреждения, находившиеся на его борту два члена экипажа не пострадали

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Сопровождавшаяся неисправностью шасси посадка самолета Cessna 337 Skymaster в аэропорту Байкит Красноярского края классифицирована как серьезный авиационный инцидент. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Красноярское МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем. Кроме того, отмечается, что, хоть само судно при посадке со сложившимся шасси получило повреждения, находившиеся на его борту два члена экипажа не пострадали.