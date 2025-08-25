Дело зарегистрировали 22 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству", - сказали в суде.

Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем "КВД Групп".