ЛИПЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен желтый уровень - "Воздушная опасность" - по Липецкой области", - сообщили в ведомстве.

Позже в ГУ МЧС по региону проинформировали, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена еще в трех муниципалитетах области. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Хлевенского МР, Тербунского МР, Задонского МР", - говорится в сообщении.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили на территории города Ельца, Елецкого и Долгоруковского МР, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

