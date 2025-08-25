Во время управления автомобилем ему стало плохо, и он потерял контроль над транспортным средством, врезавшись в отбойник

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Белюскин врезался в отбойник на спорткаре Aston Martin на Живописном мосту на западе Москвы, когда ему стало плохо за рулем. Он умер, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена", - сказал собеседник агентства.

Белюскин, согласно открытым данным, индивидуальный предприниматель, глава компании "Скат".