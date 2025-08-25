Причиной стали сильные дожди и ветер, сообщили в региональном Минтрансе

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер в Приморье за прошедшие сутки привели к аварийным отключения подачи электричества в пяти муниципалитетах края, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Энергетики восстанавливают подачу света.

"По итогам циклона, прошедшего с 25 по 26 августа, в ряде муниципалитетов Приморского края произошли отключения электроэнергии. В ночь на 26 августа произошли отключения в Находкинском, Артемовском и Шкотовском районах. Утром 26 августа перебои с электроснабжением также наблюдались в Чугуевском районе и Дальнегорске", - сообщает пресс-служба.

Для оперативного реагирования по локализации аварийных ситуаций в крае сформированы 167 бригад, 637 человек, 358 единиц техники.

В Артемовском округе для восстановления электроснабжения потребителей задействованы 4 единицы техники, 3 бригады и 12 специалистов. Восстановить электроснабжение планируется к 13:00 (06:00 мск). В Находкинском округе на аварийно-восстановительных работах трудятся 20 человек, 6 бригад и 8 единиц техники, дополнительно направлены две бригады СТСО - АО "ДРСК". Включение потребителей ожидается к 15:00 (08:00 мск).

Прошедшие в Приморском крае сильные дожди за прошедшие сутки принесли в некоторые районы края от 60 до 150 мм осадков. По прогнозу "Примгидромета", во вторник, 26 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. На востоке сильный, местами очень сильный дождь, на остальной территории дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.