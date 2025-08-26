Генерала обвиняют в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили экс-начальнику ФГБУ "9-й лечебно-диагностический центр" Минобороны РФ генерал-майору Константину Кувшинову обвинение в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, генерал помещен под стражу.

"Возбудить в отношении генерал-майора медицинской службы Кувшинова Константина Эдуардовича уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в документах.

Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого был начальником лечебно-профилактического управления - замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также избрана мера пресечения.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России. По данным следствия, подведомственная Минобороны военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение и поставку оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей. Установлено, что замначальника продаж "Дельруса" Игорь Игнатов и коммерческий директор "ТДА-Сервис" Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств. Путем завышения стоимости медицинского оборудования они совершили хищение более 57 млн рублей, которые распределили между собой.

По делу арестован также предприниматель Владимир Богданов. Силовики в ходе обыска по месту его проживания обнаружили незарегистрированное боевое оружие, ему также предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). "В деле могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности", - уточнили ТАСС в правоохранительных органах.