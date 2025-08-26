Мосгорсуд продлил заключение под стражей Анте Александера и Медины Аранды Хосе Арона до 26 ноября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два наемника из Колумбии признали свою вину по делу об участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Представленные протоколы допросов обвиняемых Анте Александера и Медины Аранды Хосе Арона содержат признательные показания", - указано в них.

Мосгорсуд продлил заключение под стражей колумбийцев до 26 ноября. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Обвиняемые наемники из города Попаян в Колумбии.

В августе 2024 года граждане южноамериканской страны были задержаны в рамках уголовного дела и заключены под стражу Лефортовским судом Москвы. Как сообщала ФСБ, у обвиняемых в ходе обыска обнаружили и изъяли банковские карты и документы, в частности выданный одному из них военный билет ВСУ. Среди изъятого также военная форма со знаками различия батальона "Карпатская сечь" и фотографии колумбийцев в Киеве в киевской газете "Преса".

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Срок предварительного следствия продлен до 22 декабря ввиду значительного объема следственных и процессуальных действий.

Ранее в газете El Tiempo появилась информация о задержании двоих граждан Колумбии в аэропорту Каракаса, куда они прибыли из Украины через Польшу и Испанию. Инцидент произошел в июле 2024 года. Внимание венесуэльских правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных долгое время не сообщалось.