В приграничных с Россией регионах Монголии возник риск наводнения

Это связано с ожидаемым повышением уровня воды в реке Селенга

УЛАН-БАТОР, 26 августа. /ТАСС/. Грозовые дожди могут вызвать повышение на 10 см уровня воды трансграничной с Россией монгольской реки Селенга, что создаст угрозу наводнений. Об этом сообщила метеорологическая служба Монголии.

"К сведению жителей и туристов: риск наводнений возник из-за повышения уровня воды монгольских рек в приграничных с Россией аймаках (регионах - прим. ТАСС) Сэлэнгэ и Дорнод. Грозовые дожди 26 августа могут вызвать подъем уровня воды в трансграничной реке Селенге в районе Зуунбурэн на 10 см по сравнению с предыдущим днем", - предупредило метеорологическое ведомство.

По его информации, также наблюдается превышение опасного уровня от 5 до 35 см реки Улз в районе Дашбалбар аймака Дорнод у границы с Забайкальским краем. Протяженность Селенги, берущей начало на западе Монголии, составляет 1 024 км, что делает ее одной из крупнейших рек России. На ее территорию приходится 409 км нижнего течения Селенги. Она приносит почти половину воды в озеро Байкал, являясь его главным притоком.