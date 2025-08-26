Приставы начали взыскивать с Тимати долги по коммунальным платежам

Сумма задолженности рэпера не указывается

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительное взыскание с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) задолженности за коммунальные платежи и пеней по ним. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Материалы поступили приставам от одного из мировых судей Москвы. В них указано, что музыкант вовремя не оплатил имеющуюся задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени. На их основании приставы открыли исполнительное производство. Какова сумма взыскиваемой задолженности, в документах не указывается.

Ранее суд неоднократно по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы выносил решение взыскать с Тимати имеющиеся долги по квартплате.