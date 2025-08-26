Он пояснил, что хотел сделать подарок организаторам и гостям праздника

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские установили мужчину, запустившего фейерверк рядом на празднике в Красноярске, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

Ранее полиция сообщала, что 24 августа на празднике в парке "Солнечная поляна" в Советском районе Красноярска, неустановленное лицо запустило фейерверк рядом с толпой людей. В результате запуска пострадала женщина 1992 года рождения.

"Полицейские установили, что виновником произошедшего стал 48-летний участник мероприятия. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что хотел сделать подарок организаторам и гостям праздника, приобрел в специализированном магазине пиротехнические изделия и произвел их запуск", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Также проводится проверка в отношении организаторов массового мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.