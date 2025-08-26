Ходатайство следствия было удовлетворено до 24 октября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области продлил заключение под стражей Владимира Витикова, обвиняемого в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Витикова В. В. сроком до 24 октября", - сказано в постановлении суда.

Мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, уже чувствует себя хорошо, его перевели в реабилитационное отделение.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта.