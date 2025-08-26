В поисках участвуют более 20 человек и 6 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Четыре человека потерялись в районе горы Вайда в Смирныховском районе Сахалинской области. Они ушли в лес 23 августа и до сих пор не вернулись, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись. На месте более 20 человек и 6 единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники", - говорится в сообщении ведомства.