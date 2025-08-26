На месте ЧП провели отбор пробы почвы

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Автомашина, перевозившая дизельное топливо и бензин, опрокинулась на автодороге в Чурапчинском районе Якутии, произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

"Вчера, 25 августа, около 14:00 (08:00 мск) в адрес Чурапчинской инспекции ГЭН [государственного экологического надзора] поступила информация о том, что на автодороге в 13 км от села Чурапча в сторону села Усун-Кюель произошло ДТП с участием автомашины, перевозившей дизельное топливо и бензин. Инспекторы <...> срочно выехали на место происшествия. Водитель транспортного средства марки FAW с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего произошло его опрокидывание. В результате ДТП произошла утечка топлива с крышки люков на почвенный покров. Площадь разлива составила 15,9 кв. м", - говорится в сообщении.

Проведен отбор пробы почвы, произведены замеры. Течь была остановлена. Топливо перекачено в другую емкость.

"Собственником автотранспорта была осуществлена обработка загрязненного участка сорбентом. Также на основании природоохранного законодательства за собственником транспортного средства остается обязательство в кратчайшие сроки устранить последствия загрязнения почвы", - отметили в министерстве.