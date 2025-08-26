На месте работает следственно-оперативная группа

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Водитель автобуса, перевозившего пассажиров, погиб в ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Его транспортное средство столкнулось с тремя машинами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом "Нефаз" (в момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров), двигался по улице Титова, когда столкнулся с автомобилями Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo.

"Водитель автобуса "Нефаз" скончался на месте ДТП, причина смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали", - сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. На месте работает следственно-оперативная группа.