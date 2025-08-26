В Приангарье суд подтвердил приговор по делу об убийстве подростка на остановке

Иркутский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты в деле о жестоком убийстве подростка на остановке общественного транспорта в Иркутске. Приговор оставлен в силе, сообщила ТАСС прокуратура Иркутской области.

Зимой 2023 года на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске был жестоко убит 15-летний подросток. Ребенку было нанесено пять ножевых ранений. Следствие установило, что к преступлению причастны четверо пьяных молодых людей. Один из них причастен к убийству, остальные - к хулиганству. В январе 2025 года суд приговорил их к разным срокам - от 4 до 9 лет в воспитательной колонии и колонии общего режима.

"Сторона защиты и осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке, полагая, что квалификация их действий неверная, а назначенное наказание чрезмерно суровое. Иркутский областной суд согласился с доводами прокурора, учел в качестве отягчающего обстоятельства состояние опьянения при совершении преступления, оставив приговор в части назначенного наказания без изменения, а жалобы осужденных и их защитников - без удовлетворения", - сообщили в прокуратуре.

Виновные в преступлении были осуждены по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), один из них еще по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Вину они признали частично.